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Bakırköy'de pazar yerinin girişleri çöp kamyonlarıyla kapatıldı

Bakırköy'de koronavirüs sürecinin başlangıcında geçici olarak, 10 Temmuz'da ise belediye meclisi kararıyla tamamen kapatılan Karabal Caddesi'ndeki Salı Pazarı'nın girişi pazarcıların tezgâh açma ihtimaline karşı çöp kamyonlarıyla kapatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 12:37 ABONE OL
Bakırköy'de pazar yerinin girişleri çöp kamyonlarıyla kapatıldı

Bakırköy, Zuhuratbaba Mahallesi Karabal Caddesi'nde uzun yıllardır kurulan Salı Pazarı, koronavirüs sürecinin başladığı günlerde tedbir amaçlı kapatıldı. Bakırköy Belediye Meclisi'nde 10 Temmuz'da alınan kararla ise Salı Pazarı tamamen kapatıldı. Geçen hafta pazar alanında bulunan pazar esnafı belediyeye yürüyüş ve gerginlik yaşanmıştı. Esnaflar, bugün de pazar yerinde buluşarak Bakırköy Belediyesi önüne yürüyeceğini duyurdu. Belediye, bu gece saatlerinde pazar alanına giden yolları çöp kamyonlarıyla kapattı. Bölgede belediyeye bağlı zabıtalarla polis ekipleri de önlem aldı.

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Bakırköy'de pazar yerinin girişleri çöp kamyonlarıyla kapatıldı
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