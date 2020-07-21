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Bıçaklandığını görmemeleri için üzerini örtmüşler

'nin Kocasinan ilçesinde bıçaklandıktan sonra üzeri sarılarak parka bırakılan şahsın, çevredeki vatandaşların bıçaklandığını görmemeleri için şüpheli şahıslar tarafından üzerinin örtüldüğü öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 12:21 Son Güncelleme: 21.7.2020 12:28 ABONE OL
Bıçaklandığını görmemeleri için üzerini örtmüşler

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Argıncık Alsancak Mahallesi 6. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, Sercan G. (34) kimliği belirsiz bir kişi tarafından koltuk altından ve kalçasından bıçaklandı. Bıçaklayan şahıs tarafından çarşafa sarılan Sercan G., cadde üzerindeki parka bırakıldı. Olayın ardından şüpheli aracına binerek uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Sercan G., tedavi altına alındı. Sercan G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Olayın ardından geniş çapta çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan E.E. ve T.K.'yı kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına alırken, Sercan G.'yi bıçaklayan şahsı ise yakalama çalışmasının sürdüğü belirtildi. Öte yandan, Sercan G. ve diğer 3 şahsın alkollü olduğu, alkolün etkisiyle çıkan kavgada Sercan G.'nin koltuk altından ve kalçasından bıçaklandığı, bıçak darbeleri ile kanın görülmemesi için üzerinin örtülerek parka bırakıldığı öğrenildi.

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Bıçaklandığını görmemeleri için üzerini örtmüşler
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