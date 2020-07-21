Bu kadarına da pes! Çocuklarının gözü önünde hırsızlık yaptı...

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gözü önünde bu hırsızlığı yapması bizi ayrıca üzdü. Saksıdaki çiçeğin maddi ya da manevi değerine takılmadık. Sadece bir annenin bu tavrı beni çok üzdü. Sonuçta anneler çocuklarının en büyük örneğidir" dedi.