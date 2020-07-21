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Bu kadarına da pes! Çocuklarının gözü önünde hırsızlık yaptı...

Arnavutköy'de yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Gece yarısı sokakta çocukları ile yürüyen kadın, bir güzellik merkezinin korkuluklarına asılı çiçeklerden birini çaldı. Çocuklarını da umursamayan kadının rahat tavırları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşletme sahibi İlknur Demirci, yaptığı açıklamada "Eksik olan saksı inanın umurumuzda değil. Bizi üzen şey yanında çocukları olmasına rağmen bir hanımefendinin kurumuş çiçeklerin bulunduğu saksıyı alması oldu." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 09:56 Son Güncelleme: 21.7.2020 10:01 ABONE OL
Çocuklarının gözü önünde hırsızlık yaptı...

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesinde meydana geldi. Güzellik salonu işleten İlknur Demirci, 18 Temmuz sabahı iş yerini açtığında, penceresinin önünde bulunan saksıdaki çiçeklerden birinin eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Demirci, gördüğü manzara karşısında hem üzüldü hem de şaşırdı.

Çocuklarının gözü önünde hırsızlık yaptı...

"BİZİ ÜZEN YANINDA ÇOCUKLARININ OLMASI"

İzlediği kamera görüntülerinde saatler gece 01.00'i gösterdiğinde yanında küçük yaşta 2 çocukla yürüyen bir kadının, iş yeri camına yaklaşarak saksılardan birini aldığını gören İlknur Demirci, "Eksik olan saksı inanın umurumuzda değil.

Çocuklarının gözü önünde hırsızlık yaptı...

Bizi üzen şey yanında çocukları olmasına rağmen bir hanımefendinin kurumuş çiçeklerin bulunduğu saksıyı alması oldu. Maalesef bu durum bizi çok üzdü. İsteseydi yine verirdik.

Çocuklarının gözü önünde hırsızlık yaptı...

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gözü önünde bu hırsızlığı yapması bizi ayrıca üzdü. Saksıdaki çiçeğin maddi ya da manevi değerine takılmadık. Sadece bir annenin bu tavrı beni çok üzdü. Sonuçta anneler çocuklarının en büyük örneğidir" dedi.

Çocuklarının gözü önünde hırsızlık yaptı...
Çocuklarının gözü önünde hırsızlık yaptı...
Çocuklarının gözü önünde hırsızlık yaptı...
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Bu kadarına da pes! Çocuklarının gözü önünde hırsızlık yaptı...
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