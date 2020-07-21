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CANLI | Merkez ve kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen konutlar, canlı yayın ile gerçekleştirilen çekilişler sayesinde sahiplerini buluyor. TOKİ Merkez ve kura çekilişi sonuçları da, İdaresi tarafından bugün gerçekleştirilen kuralar ile belli olacak. Peki, TOKİ Bartın kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte, TOKİ ve Bartın Ulus Abdipaşa kura çekilişi canlı yayını ve sorgulama işlemi hakkında detaylar…

Giriş Tarihi: 21.7.2020 10:00 Son Güncelleme: 21.7.2020 10:01 ABONE OL
CANLI | TOKİ Bartın Merkez ve Bartın Ulus Abdipaşa kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

kura çekilişi kapsamın toplamda 300 konut 21 Temmuz'da sahiplerini bulacak. TOKİ'ye ait sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası, hem Merkez, hem Ulus Abdipaşa ilçeleri için TOKİ Bartın kura çekimi isim listesi belirlenmiş olacak. Peki, TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bu başlık altında, TOKİ ve konutları kura çekilişi canlı yayını ile kazananlara ait isim listesi sorgulama ekranı yer almaktadır.

TOKİ BARTIN MERKEZ VE BARTIN ULUS ABDİPAŞA KURA ÇEKİLİŞİ 21 TEMMUZ 2020

CANLI | TOKİ Bartın Merkez ve Bartın Ulus Abdipaşa kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

TOKİ BARTIN KURA ÇEKİLİŞİ YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI | TOKİ Bartın Merkez ve Bartın Ulus Abdipaşa kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama
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CANLI | TOKİ Bartın Merkez ve Bartın Ulus Abdipaşa kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama
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