CANLI | TOKİ Bartın Merkez ve Bartın Ulus Abdipaşa kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

Bartın TOKİ kura çekilişi kapsamın toplamda 300 konut 21 Temmuz'da sahiplerini bulacak. TOKİ'ye ait sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası, hem Merkez, hem Ulus Abdipaşa ilçeleri için TOKİ Bartın kura çekimi isim listesi belirlenmiş olacak. Peki, TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bu başlık altında, TOKİ Bartın Merkez ve Bartın Ulus Abdipaşa konutları kura çekilişi canlı yayını ile kazananlara ait isim listesi sorgulama ekranı yer almaktadır.

TOKİ BARTIN MERKEZ VE BARTIN ULUS ABDİPAŞA KURA ÇEKİLİŞİ 21 TEMMUZ 2020