Cumhuriyet tarihinin ilk öğretmenlerinden Mukime Furatoğlu hayatını kaybetti

Solunum yetmezliği sebebiyle bir süredir tedavi gören ve evinde solunum cihazına bağlı yaşayan Furatoğlu, hayatını kaybetti.

Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Furatoğlu'nun cenazesi, yarın öğle vakti Merzifon Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

MUKİME FURATOĞLU KİMDİR?

Aslen Erzurumlu olan Furatoğlu, babasının görevi dolayısıyla 1914 yılında Rize'de doğdu.

Subay olan babası, Furatoğlu henüz 6 aylıkken 1. Dünya Savaşı'nda Erzurum Cephesi'nde şehit oldu.

5 yaşında annesinin evliliği dolayısıyla Merzifon'a taşınan ve 1935 yılında öğretmen okulundan mezun olan Mukime öğretmen, İstanbul'da göreve başladı.

Yurdun çeşitli yerlerinde görev yapan ve 1971 yılında emekli olan Furatoğlu, erkek kardeşinin yaşadığı Merzifon ilçesine yerleşti.

Furatoğlu, günlerini öğrencilerinin fotoğraflarına bakarak, Kur'an-ı Kerim ve güncel kitaplar okuyarak geçiriyordu.