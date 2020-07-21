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Esenler’de dehşet anları! Klima bomba gibi patladı

Esenler'de korku dolu anlar yaşandı. Havaalanı Mahallesinde bulunan 10 katlı bir binanın 6'ncı katında bulunan dairenin kliması bomba gibi patladı. Alev topunun çıktığı patlama sesi birçok mahalleden duyulurken, patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

İHA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 10:40 Son Güncelleme: 21.7.2020 11:21 ABONE OL
Esenler’de dehşet anları! Klima bomba gibi patladı

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenler'de Havaalanı Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dairede bulunan klimada önce yangın çıktı. Bir süre yanan klima daha sonra adeta bomba gibi patladı. Patlama sesi ilçede bulunan birçok mahalleden duyuldu.

İstanbul Esenler’de dehşet anları! Bomba gibi patladı | Video

FACİA ÖNLENDİ!
Patlamayı gören vatandaşlar olayı hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ve zabıta gerekli önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yangını büyümeden söndürdü. Büyük bir gürültü ile meydana gelen patlama anında dairede kimsenin olmaması, büyük bir facianın önüne geçti. Patlama sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İlk yangını gördüğünde kameraya çekmeye başlayan vatandaş, devamında büyük bir gürültü ve alev topu ile meydana gelen patlamayı da görüntüledi ve panik yaşadı.

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Esenler’de dehşet anları! Klima bomba gibi patladı
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