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Eski iş ortağının vurup hastaneye bırakarak kaçtığı kişi öldü

'da (32), para meselesi yüzünden tartıştığı eski iş ortağı Sinan Belli'yi (33) tabancayla yaraladıktan sonra hastaneye bırakıp kaçtı. Belli yaşamını yitirirken, yakalanıp gözaltına alınan Samet Ferik, tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 12:31 Son Güncelleme: 21.7.2020 12:35 ABONE OL
Eski iş ortağının vurup hastaneye bırakarak kaçtığı kişi, öldü

Olay, dün sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. , eski iş ortağı olan Sinan Belli'nin iş yerine gitti. Taraflar arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Samet Ferik, belinden çıkardığı tabancayla Belli'ye ateş etti. Karın, omuz ve bacaklarından yaralanan Belli, kanlar içinde yere yığıldı. Samet Ferik, vurduğu Belli'yi otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sinan Belli'yi hastanenin acil servisine bırakan Samet Ferik, kaçtı. Tedaviye alınan Sinan Belli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Eski iş ortağının vurup hastaneye bırakarak kaçtığı kişi, öldü

TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ve polis ekipleri, cinayeti 'in işlediğini tespit etti. Samet Ferik, evinde yakalanarak, gözaltına alındı. İfadesinde suçunu itiraf eden Samet Ferik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Samet Ferik çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Eski iş ortağının vurup hastaneye bırakarak kaçtığı kişi, öldü

RÖPORTAJ VERMİŞTİ

Bu arada Sinan Belli, 27 Haziran'da maske takmadığı için kendisine kesilen ceza sonrası DHA'ya röportaj vermişti. Belli, kendisine ceza yazan bekçilere, "Ben koronaya değil, Allah'a inanıyorum" demişti.

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Eski iş ortağının vurup hastaneye bırakarak kaçtığı kişi öldü
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