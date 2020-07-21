Eskişehir'de annesinden şiddet gören çocuk, devlet korumasına alındı

"DEVLETİMİZ ÇOCUĞU KORUMAYA ALDI"

Cezai sürecin devam edeceğini belirten Yüksek, "Devletimiz mevzuat gereği çocuğu korumaya aldı. Biz ayrıca çocuğun velayetini almak için de hukuki süreç başlattık. Velayet davası için mahkemeye başvuruda bulunduk." dedi.