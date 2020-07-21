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'de annesinden şiddet gören çocuk, devlet korumasına alındı

Geçtiğimiz günlerde 'in en işlek caddelerinden birinde yaşanan anne şiddeti vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Küçük çocuğunu darp eden anne polise ihbar edilmiş ve anne karakola götürülmüştü. Son dakika haberine göre; savcılık talimatıyla devlet korumasına alınan 4 yaşındaki erkek çocuğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

AA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 10:09 Son Güncelleme: 21.7.2020 10:15 ABONE OL
Eskişehir'de annesinden şiddet gören çocuk, devlet korumasına alındı

'de annesinin şiddet uyguladığı öne sürülen 4 yaşındaki erkek çocuğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Eskişehir'de annesinden şiddet gören çocuk, devlet korumasına alındı

İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde geçen pazar günü oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Nazan S, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Eskişehir'de annesinden şiddet gören çocuk, devlet korumasına alındı

SAVCILIK TALİMAT VERDİ

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla devlet korumasına alınan çocuğun yurda yerleştirildiği, anne Nazan S. hakkında da oğluna 21 gün süreyle yaklaşmaması için "uzaklaştırma kararı" verildiği öğrenildi. Ayrıca, psikolog desteği sağlanacak oğlunu dövdüğü iddia edilen Nazan S. hakkında savcılık resen soruşturma başlattı.

Eskişehir'de annesinden şiddet gören çocuk, devlet korumasına alındı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Eskişehir'de annesinden şiddet gören çocuk, devlet korumasına alındı

Nazan S'nin yaklaşık 3 yıl önce boşandığı eski eşi Mevlüt O'nun avukatı Nihat Yüksek, gazetecilere, olayın adli makamlara intikal etmesinin ardından uzaklaştırma kararlı tedbirin uygulandığını söyledi.

Eskişehir'de annesinden şiddet gören çocuk, devlet korumasına alındı

"DEVLETİMİZ ÇOCUĞU KORUMAYA ALDI"

Cezai sürecin devam edeceğini belirten Yüksek, "Devletimiz mevzuat gereği çocuğu korumaya aldı. Biz ayrıca çocuğun velayetini almak için de hukuki süreç başlattık. Velayet davası için mahkemeye başvuruda bulunduk." dedi.

Eskişehir'de annesinden şiddet gören çocuk, devlet korumasına alındı

Eskişehir'de sokak ortasında çocuğunu döven anne karakola götürüldü | Video

Eskişehir'de annesinden şiddet gören çocuk, devlet korumasına alındı
Eskişehir'de annesinden şiddet gören çocuk, devlet korumasına alındı
Eskişehir'de annesinden şiddet gören çocuk, devlet korumasına alındı
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Eskişehir'de annesinden şiddet gören çocuk, devlet korumasına alındı
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