Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 21 Temmuz 2020 Evde Bakım maaşı (parası) yatan iller sorgula

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yatan iller hangileri? 21 Temmuz 2020 Evde Bakım maaşı (parası) yatan iller sorgula

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Devlet tarafından verilen evde bakım parası e devlet üzerinden il il sorgulanıyor. Temmuz ayında bakım parası ödeneğinin hangi illerde yattığını öğrenmek isteyenler sorgulamalara hız kazandırdı. Evinde yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlara destek olması amacıyla yatırılan ödenek Temmuz ayında merak edilen konuların başında yer alıyor. Buna göre; ? 21 Temmuz evde bakım parası yatan iller nasıl sorgulanır? İşte sorgulama ekranı ve tüm bilgiler

Giriş Tarihi: 21.7.2020 09:11 Son Güncelleme: 21.7.2020 09:13 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 20 Temmuz Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Türkiye'de devlet tarafından yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından il il yatırılan evde bakım parası sorgulanmaya devam ediyor. E devlet üzerinden il il sorgulanan ve maddi destek için verilen ödenek Temmuz ayında en çok merak edilen konu başlıkları arasında yerini aldı. Haftanın ikinci gününde hangileri? 21 Temmuz 2020 ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Ülkemizde devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor ve il il sorgulanmaya devam ediyor. Evinde; ağır hasta, yaşlı, kısacası bakıma muhtaç bireyler bulunan vatandaşlara maddi destek amaçlı olarak her ay düzenli yatırılan evde bakım maaşı il il ödeniyor. Haberimizde, 21 Temmuz evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve güncel yatan iller listesine ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 20 Temmuz Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ- 21 TEMMUZ

1- Hatay

2- Tokat

3- Bolu

4- Edirne

5- Diyarbakır

6- Kırklareli

7- İzmir

8- Karabük

9- Kayseri

10- Antalya

11- Zonguldak

12- Bilecik

13- Konya

14- Ankara

15- Denizli

16- Afyonkarahisar

17- İstanbul

18- Şanlıurfa

19- Uşak

20- Manisa

21- Ordu

22- Çanakkale

23- Mersin

24- Samsun

25- Bayburt

26- Siirt

27- Kars

28- Erzurum

29- Bursa

30- Balıkesir

31- Adana

32- Kırıkkale

Ödemelerin önümüzdeki günlerde diğer illerde de yapılması bekleniyor.

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Evde bakım parası kimlere verilir? Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 20 Temmuz Evde bakım maaşı sorgulama ekranı
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