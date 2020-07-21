Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 21 Temmuz 2020 Evde Bakım maaşı (parası) yatan iller sorgula

Türkiye'de devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından il il yatırılan evde bakım parası sorgulanmaya devam ediyor. E devlet üzerinden il il sorgulanan ve maddi destek için verilen ödenek Temmuz ayında en çok merak edilen konu başlıkları arasında yerini aldı. Haftanın ikinci gününde Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 21 Temmuz 2020 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
Ülkemizde devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor ve il il sorgulanmaya devam ediyor. Evinde; ağır hasta, yaşlı, kısacası bakıma muhtaç bireyler bulunan vatandaşlara maddi destek amaçlı olarak her ay düzenli yatırılan evde bakım maaşı il il ödeniyor. Haberimizde, 21 Temmuz evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve güncel yatan iller listesine ulaşabilirsiniz.
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
1- Hatay
2- Tokat
3- Bolu
4- Edirne
5- Diyarbakır
6- Kırklareli
7- İzmir
8- Karabük
9- Kayseri
10- Antalya
11- Zonguldak
12- Bilecik
13- Konya
14- Ankara
15- Denizli
16- Afyonkarahisar
17- İstanbul
18- Şanlıurfa
19- Uşak
20- Manisa
21- Ordu
22- Çanakkale
23- Mersin
24- Samsun
25- Bayburt
26- Siirt
27- Kars
28- Erzurum
29- Bursa
30- Balıkesir
31- Adana
32- Kırıkkale
Ödemelerin önümüzdeki günlerde diğer illerde de yapılması bekleniyor.
Evde bakım parası kimlere verilir? Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.