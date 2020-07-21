Fatih’teki kültürel miras için özel müdürlük kuruldu

Fatih Belediyesi bünyesinde, kültürel mirasa sahip çıkmak ve onu gelecek nesillere aktarabilmek için "Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü" açıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni açılacak Taş ve Ahşap Atölyeleri ile Kültürel Miras Araştırma ve Projelendirme Şefliğinin yanı sıra daha önce Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde faaliyet gösteren Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Şefliğinin de hizmet vereceği Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü kuruldu. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan "Amacımız, sahip olduğumuz hassas anlayış çerçevesinde kültürel mirasımızı ihya ederek, İstanbul'un kültürel kimliğine uygun projeler geliştirmek, bakım çalışmaları yapmak, koruma bilincinin geliştirilmesine yönelik vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmaktır" dedi.