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Fatih’teki kültürel miras için özel müdürlük kuruldu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
Fatih’teki kültürel miras için özel müdürlük kuruldu
Fatih Belediyesi bünyesinde, kültürel mirasa sahip çıkmak ve onu gelecek nesillere aktarabilmek için "Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü" açıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni açılacak Taş ve Ahşap Atölyeleri ile Kültürel Miras Araştırma ve Projelendirme Şefliğinin yanı sıra daha önce Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde faaliyet gösteren Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Şefliğinin de hizmet vereceği Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü kuruldu. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan "Amacımız, sahip olduğumuz hassas anlayış çerçevesinde kültürel mirasımızı ihya ederek, İstanbul'un kültürel kimliğine uygun projeler geliştirmek, bakım çalışmaları yapmak, koruma bilincinin geliştirilmesine yönelik vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmaktır" dedi.
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Fatih’teki kültürel miras için özel müdürlük kuruldu
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