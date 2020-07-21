Geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

"KORONA VİRÜSTEN SONRA TAM MUTLU OLMAYA BAŞLAMIŞTIK"



Geri dönüşüm fabrikasına ait deponun sahibi Nazmi Şar olayla alakalı, "Biz burada geri dönüşüm malzemelerini boyutlarına göre bir araya toparlayıp istifliyoruz ve daha sonra ihtiyacı olan ülkelere ihraç ediyoruz. Bizim aslında 2 alanımız var bir tanesi açık alan olarak burası birde karşıda kapalı olarak hizmet veren bir depomuz daha var. Yaklaşık 4 aydır korona virüs nedeniyle hiç ihracat yapamamıştık. Sürekli olarak ürünlerimizi burada stokladık ve beklettik. Yalıtım malzemesi ve ayakkabı terlik tabanı malzemesi olarak kullanılan geri dönüşüm malzemeleri bunlar. Biz bu ürünlerin çöpe gitmesini engelleyerek yeniden dönüştürüyoruz aslında. Ülkemize küçükte olsa bir döviz kazandırıyorduk. İşlerimiz tam yeni açılmışken bu üzücü haberi duyduk.