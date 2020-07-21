Günlük D vitamini ihtiyacı: Günde ne kadar D vitamini alınmalı?

D vitamini vücut için çok önemli olduğu için bu vitaminin eksikliği ciddi rahatsızlıklara yol açıyor. Yapılan araştırmalar sonucu D vitamini eksikliği küresel bir sorun haline gelmeye başladığını ortaya koyuyor. Özellikle İngiltere'de yapılan araştırmalarda erişkin popülasyonun %50'sinden fazlasında D vitamini yetersizliği görülmüş. İnsan vücudu için günlük alınması gereken D vitamini miktarı belirlenmiştir. Günde ne kadar D vitamini alınmalı? Ve D vitamini hangi besinlerde var? Sorularının yanıtını için detaylı bilgiler hazırladık.

GÜNLÜK D VİTAMİNİ TÜKETİMİ

Kemik hastaları olan kişilerde, kas ve iskelet sistemine ait olan rahatsızlarda, koyu tenli kişiler, yaşlılar, obez insanlar, sık hamile olanlar, emziren kadınlar gibi durumlarda D vitamini eksikliğine bakılır. Bu kişilere D vitamini konusunda eğitim verilerek vitamin eksikliğinin giderilmesi gerekir. D vitamini bakımından zengin besinler önerilir ayrıca günlük belirli saatlerde güneş ışınlarından yararlanılması tavsiye edilir. D vitaminin %90-%95'i güneş ışınlarının etkisi ile deride sentez edildiğini unutmayalım. Güneş ışığı D vitaminin temel kaynağı olduğu için yeterince alınması durumunda ek takviyeye gerek kalınmayabilir.

GÜNDE NE KADAR D VİTAMİNİ ALINMALI?

Günlük D vitamini ihtiyacı yaşa göre değişebilmektedir. Günlük alınması gereken D vitamini miktarı şu şekilde:

Bebeklerde 12 aya kadar: 400 IU

1 yaşından sonra: 600 IU

Yaşlılık döneminde ise bu ihtiyaç giderek artacaktır.

GÜNLÜK D VİTAMİNİ İHTİYACI HESAPLAMA

Fazla Düşük D Vitamini Seviyesi: 30 nmol / L'nin altında (12 ng / mL)

Hafif Düşük D Vitamini Seviyesi: 30 nmol / L (12 ng / mL) ile 50 nmol / L (20 ng / mL) arasında

Normal D Vitamini Seviyesi: 50 nmol / L (20 ng / mL) ile 125 nmol / L (50 ng / mL) arasında

Yüksek D Vitamini Seviyesi: 125 nmol / L'den (50 ng / mL) yüksek

D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE VAR?

D vitamini ihtiyacını karşılamak için şu besinlerden yararlanabilirsiniz. Unutmayın ki en doğal ve temel kaynak güneştir.

Yonca

Süt ve süt ürünleri

Yumurta

Tavuk ciğeri

Balık yağı

Tahıl ürünleri

Isırgan otu

Maydanoz

Portakal suyu gibi doğal meyve suları

Somon, uskumru, ton balığı, sardalye

Günlük kalsiyum ihtiyacı: Günde ne kadar kalsiyum alınmalı?

Günlük karbonhidrat ihtiyacı: Günde ne kadar karbonhidrat alınmalı?