Günlük kalsiyum ihtiyacı: Günde ne kadar kalsiyum alınmalı?

Kalsiyum denilince akla ilk gelen süt oluyor. Küçüklükten erişkinliğe kadar kalsiyum ihtiyacımız için hep süt içmemiz ailemiz tarafından bize öğretilmişti. Hayatımız boyunca vücutta yapım ve yıkım olayları devam eder. 30 yaşına kadar yapım olurken 30 yaşından sonra yıkım işlemleri daha çok olur. Bunun için vücudun kalsiyum ihtiyacı fazlalaşacaktır. Kalsiyum ihtiyacını karşılamak için sadece küçük yaşta değil erişkinlik dönemlerinde dikkat edilmesi gerekir. Günde ne kadar kalsiyum alınmalı? Sorusu araştırılıyor. Günlük kalsiyum ihtiyacı nasıl karşılanır? İşte yanıtı…
Kalsiyumun vücut için ne kadar önemli olduğundan kısaca bahsedelim. İnsan vücudunda kalsiyum en fazla iskelette bulunur. Öncelikle kalsiyum kemiklerle daha çok alakalı bir kaynak olduğu için kemik ve kas sağlığı için oldukça önemlidir. Kalsiyum eksikliği yaşlılık döneminde boy kısalması, diş kayıpları, bacaklarda eğrilik, kamburlaşma, kemiklerin kırılması gibi birçok rahatsız edici durumlara sebep olabilir. Kadınlar erkeklere göre daha hızlı kalsiyum kaybı yaşarlar. O yüzden bu konuya kadınların daha çok dikkat etmesi gerekir.
Günlük alınması gereken kalsiyum miktarı uzmanlar tarafından belirlenmiştir. 18-50 yaşları arasında günlük kalsiyum ihtiyacı yaklaşık 1000-1200 mg olarak belirlenmiştir. 50 yaş üstünde ise 800-900 mg olarak hesaplanmıştır. Hamile bir kadının günlük kalsiyum ihtiyacı ise 1000 mg diyebiliriz. Günlük kalsiyum ihtiyacı nasıl karşılanır? Sorusun yanıtına geçelim.
Eğer bir genç kız 2 bardak süt, bir bardak yoğurt, bir porsiyon beyaz peynir tüketirse günlük kalsiyum ihtiyacının 800 ile 900 mg arası karşılamış olur. Diğer kalanları da meyve ve sebzelerden alacaktır.
Yaşlı bir kadın için 2 bardak süt ya da yoğurt tüketmesi ve bunun yanında 1 porsiyon beyaz peynir tüketmesi yaklaşık 600 mg kalsiyum ihtiyacını karşılaması demektir.
• 1 bardak sütte yaklaşık 250 mg kalsiyum
• 1 bardak yoğurtta yaklaşık 250 mg kalsiyum
• 1 porsiyon (30 gram) beyaz peynirde yaklaşık 100 mg kalsiyum
İncir 35 mg
Chia tohumu 630 mg
Soya sütü 53 mg
Kuru fasulye 141 mg
Ay Çekirdeği 78 mg
Ispanak 148 mg
Lahana 46 mg
Roka 160 mg
Brokoli 105 mg
Soya fasulyesi 140 mg
Tatlı patates 30 mg
Kuru incir 162 mg
Bamya 84 mg
Portakal 40 mg
Balkabağı 22 mg
Tohumlar
Peynir
Yoğurt
Sardalye ve Somon
Süt
Fasulye
Mercimek
Badem
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