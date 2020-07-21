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İstanbul ve Ankara’da vaka riski sürüyor

Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
İstanbul ve Ankara’da vaka riski sürüyor
Türkiye'de dün test yapılan 43 bin 404 kişiden 931'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 17 kişi de hayatını kaybett. Toplam vaka sayısı 220 bin 572, can kaybı ise 5 bin 508'e oldu. Yeni iyileşen 992 kişi ile birlikte sağlığına kavuşanların sayısı 203 bin 2'ye yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı 1243, entübe hasta sayısı 385 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son üç gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok" dedi. ANKARA
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İstanbul ve Ankara’da vaka riski sürüyor
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