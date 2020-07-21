Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kafede fuhuş pazarlığı yapan kişiler gözaltına alındı!

Kafede fuhuş pazarlığı yapan kişiler gözaltına alındı!

Ahlak büro ekipleri fuhuş şebekelerine göz açtırmıyor. 'da polisin yaptığı operasyonla, bir kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, biri ise serbest bırakıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 09:20 Son Güncelleme: 21.7.2020 09:29 ABONE OL
Kafede fuhuş pazarlığı yapan kişiler gözaltına alındı!

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri bir kafede fuhuş pazarlığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 1'i kadın 2 kişi fuhuş pazarlığı yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken biri ise serbest bırakıldı.

Son dakika haberi! Pınar Gültekin'den acı haber... Kayıp Pınar Gültekin böyle bulundu!

ARKADAŞINA GÖNDER
Kafede fuhuş pazarlığı yapan kişiler gözaltına alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA