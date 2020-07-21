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Haberler Yaşam Haberleri Kandilli ve AFAD son depremler: 21 Temmuz Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte son depremler listesi

Kandilli ve : 21 Temmuz mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte son depremler listesi

Türkiye’de yaşanan listesi ve tarafından duyurulmaya devam ediyor. Fay hatları üzerinde bulunan ülkemizin pek çok noktasında sarsıntılar oluşurken vatandaşlar yaşanan depremlerin ardından mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde gibi sorulara yanıt arıyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan gelen son depremler listesini inceliyor. Peki 21 Temmuz Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte Kandilli Rasathanesi ve listesi…

Giriş Tarihi: 21.7.2020 10:07 ABONE OL
Kandilli ve AFAD son depremler: 21 Temmuz Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte son depremler listesi

ve listesini güncel olarak resmi sitesinde bulunduruyor. kuşağı sınırları içerisinde yer alan Türkiye'de yaşanan sarsıntıların şiddeti, yeri ve saati gibi bilgiler merak ediliyor. Yakın tarihte meydana gelen Manisa, Muğla depremleri sonrası vatandaşlarımız son depremler bilgilerine erişmek adına Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla bilgi araştırması yapıyor. Buna göre; 21 Temmuz 2020 Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve listesi…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (21 TEMMUZ 2020)

21 Temmuz 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Haberimizde, AFAD ve üzerinden deprem büyüklüğü, derinliği ve diğer tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

Kandilli ve AFAD son depremler: 21 Temmuz Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ

Akdeniz'de deprem

ve 'nden alınan verilere göre, ülkemizde en hissedilir son artçı saat 05.52'de Manisa ilinde yerin 13.6 kilometre altında 3.1 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin merkez üssünün ise Akhisar olduğu açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kandilli ve AFAD son depremler: 21 Temmuz Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte son depremler listesi
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Kandilli ve AFAD son depremler: 21 Temmuz Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte son depremler listesi
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