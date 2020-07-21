Kandilli ve AFAD son depremler: 21 Temmuz Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini güncel olarak resmi sitesinde bulunduruyor. Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan Türkiye'de yaşanan sarsıntıların şiddeti, yeri ve saati gibi bilgiler merak ediliyor. Yakın tarihte meydana gelen Manisa, Muğla depremleri sonrası vatandaşlarımız son depremler bilgilerine erişmek adına Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla bilgi araştırması yapıyor. Buna göre; 21 Temmuz 2020 Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (21 TEMMUZ 2020)

21 Temmuz 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Haberimizde, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden deprem büyüklüğü, derinliği ve diğer tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.