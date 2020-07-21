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ne zaman? Mübarek Kurban Bayramı 2020 ne zaman idrak edilecek? İşte bayram günleri

İslam âleminin büyük bir heyecan içinde beklediği ’nın gelmesine sayılı günler kaldı. Bu noktada, Kurban Bayramı’nın hangi günlere geleceği merak konusu oluyor. Konuyla ilgili takvimi İşleri Başkanlığı yayınladı. Corona virüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz bayramı evlerinde geçiren vatandaşlar bu bayramda ise resmi tatilleri fırsat bilerek tatil planlarını yapmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Mübarek Kurban Bayramı 2020 ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet bayram günleri

Giriş Tarihi: 21.7.2020 09:44 ABONE OL
Kurban Bayramı ne zaman? Mübarek Kurban Bayramı 2020 ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet bayram günleri

Müslümanların yıl içindeki ikinci dini bayramı olan için geri sayım başlamış durumda. Bu anlamlı günde Kurban ibadetleri yerine getirilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Ayrıca resmi tatilleri değerlendirmek isteyenler tatil planlarını yapmaya başladı. İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini bayram günleri takvimi ile 2020 Kurban Bayramı ne zaman sorusuna bu başlık altından yanıt bulabilirsiniz. İşte 2020 Kurban Bayramı tarihi!

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslüman âleminin heyecanla beklediği bu önemli güne artık sayılı günler kaldı. İbadetlerini yerine getirmek için sabırsızlanan bazı kişiler bayram tarihini araştırıyor.

KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden 2020 dini günler takvimi yayınlanmıştı. Buna göre;

Kurban Bayramı ne zaman? Mübarek Kurban Bayramı 2020 ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet bayram günleri

(AREFE): 30 TEMMUZ-2020 PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (1.Gün): 31 TEMMUZ-2020 CUMA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün): 01 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (3.Gün): 02 AĞUSTOS-2020 PAZAR

KURBAN BAYRAMI (4.Gün): 03 AĞUSTOS-2020 PAZARTESİ

Kurban Bayramı ne zaman? Mübarek Kurban Bayramı 2020 ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet bayram günleri

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN YENİ AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, 'nda sokağa çıkma kısıtlamasının şu anda Bilim Kurulu'nun gündeminde olmadığını söyledi. Doç. Dr. Turan, "Ancak Ramazan Bayramı'nda gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasından sonra biliyorsunuz ki vaka sayılarında da azalma oldu. Bu nedenle halkımız Kurban Bayramı'nda önlemlere uyacak" dedi.

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Kurban Bayramı ne zaman? Mübarek Kurban Bayramı 2020 ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet bayram günleri
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