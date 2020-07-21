Kurban Bayramı ne zaman? Mübarek Kurban Bayramı 2020 ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet bayram günleri

Müslümanların yıl içindeki ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başlamış durumda. Bu anlamlı günde Kurban ibadetleri yerine getirilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Ayrıca resmi tatilleri değerlendirmek isteyenler tatil planlarını yapmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini bayram günleri takvimi ile 2020 Kurban Bayramı ne zaman sorusuna bu başlık altından yanıt bulabilirsiniz. İşte 2020 Kurban Bayramı tarihi!

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslüman âleminin heyecanla beklediği bu önemli güne artık sayılı günler kaldı. İbadetlerini yerine getirmek için sabırsızlanan bazı kişiler bayram tarihini araştırıyor.

KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden 2020 dini günler takvimi yayınlanmıştı. Buna göre;