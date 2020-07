Kurban pazarında sahte para önlemi!

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala en hareketli noktaların başında kurban pazarları geliyor. Birçok vatandaş kurbanlıklarını almak için pazarlara akın ederken, kurban satıcılarının en çok şikayet ettiği konuların başında sahte para bulunuyor. Gaziemir ilçesindeki kurban pazarının işletmecileri, satıcıların bu mağduriyetinin önüne geçmek için sahte para kontrol kalemi dağıttı. İşletmecilerden Cemal Çimen (39), esnafın durumdan memnun olduğunu belirterek, "Bu sene koronavirüs nedeniyle geçmiş yıllara göre daha farklı önlemler aldık. Aldığımız temizlik ve hijyenik önlemlerin dışında hayvan satışı yapan arkadaşlarımız için de farklı bir uygulama yaptık. Geçtiğimiz yıllarda ne yazık ki esnafa sahte para verildiğini biliyorduk. Biz de bunun önüne geçebilmek için her esnafa sahte para kontrol kalemi dağıttık. Arkadaşlarımız da bu uygulamadan oldukça memnun kaldı. Bu şekilde sahte paranın önüne geçebildiğimizi düşünüyorum. Sonuçta arkadaşlarımız Türkiye'nin dört bir yanından gelip çok fazla emek sarf ediyorlar. Biz de emekleri boşa gitmesin diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HER SENE 3-4 BİN SAHTE ÇIKIYOR'

Pazar esnafından Bayram Uzunay (28), hemen her sene sahte para mağduriyeti yaşadıklarını söyleyerek, "Millet kurban kesiyor, parayı sahte veriyor. Geçen sene pazardan sonra topladığım paraları bankaya götürdüğümde banka yetkilisi 3 bin 500 liranın sahte olduğunu söyledi. Zaten kazandığımız para ortada. Sahte para verip kurban kesenlere diyecek bir şey bulamıyorum. Bu sene aldığım paraları kalemle kontrol edip alıyorum. Eğer siyah renk verirse paranın sahte olduğunu anlıyorum. Her sene 3- 4 bin lira sahte para çıkıyor. Ardahan'dan geliyorum. Oradan buraya gelene kadar yaptığımız çok masraf var. Bir de sahte para gelince kıymeti kalmıyor" şeklinde konuştu.

Kalem uygulamasından memnun olduğunu belirten Evren Deniz (24) ise, "Daha önce sahte para almıştım ve fark edemedim. Çünkü orijinaline çok yakın yapmışlardı. O yüzden dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu yıl da kalemle kontrol ediyoruz" dedi.