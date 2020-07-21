Milli Savunma Üniversitesi'ni kazanan kızına kına yaktı

Kızının küçük yaşlardan bu yana subay olmayı hayal ettiğini dile getiren Keskin, "Her zaman askere gidecek erkeklere kına yakılırdı, biz de bir ilki yaşayarak kızımızın ellerine kına yaktık. Belki de asker kızına kına yakan ilk biz oluyoruz. Bununla da çok büyük gurur duydum." diye konuştu.