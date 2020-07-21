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'ni kazanan kızına kına yaktı

Bu sefer asker eğlencesi bir genç kız için yapıldı. 'te, kızı sınavını kazanan baba, kızı Hilal Keskin'e kına yaktırıp davullu zurnalı eğlence düzenledi. Gazetecilere açıklama yapan baba Mehmet Ali Keskin, "“Her zaman askere gidecek erkeklere kına yakılırdı, biz de bir ilki yaşayarak kızımızın ellerine kına yaktık. Belki de asker kızına kına yakan ilk biz oluyoruz. Bununla da çok büyük gurur duydum.” diye konuştu.

AA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 11:55 Son Güncelleme: 21.7.2020 12:05 ABONE OL
Milli Savunma Üniversitesi'ni kazanan kızına kına yaktı

'in Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Caddesi'nde yaşayan Mehmet Ali Keskin, üniversiteyi kazanan kızı Hilal Keskin için farklı bir organizasyon gerçekleştirdi.

Pilav ve ayran ikram edilen davetliler, kına gecesinde müzik eşliğinde eğlendi.

Milli Savunma Üniversitesi'ni kazanan kızına kına yaktı

SUBAY OLMAK İSTİYORDU

Mehmet Ali Keskin, kızının sınavda başarılı olup 'ne yerleşmeye hak kazandığını söyledi.

Milli Savunma Üniversitesi'ni kazanan kızına kına yaktı

Kızının küçük yaşlardan bu yana subay olmayı hayal ettiğini dile getiren Keskin, "Her zaman askere gidecek erkeklere kına yakılırdı, biz de bir ilki yaşayarak kızımızın ellerine kına yaktık. Belki de asker kızına kına yakan ilk biz oluyoruz. Bununla da çok büyük gurur duydum." diye konuştu.

Milli Savunma Üniversitesi'ni kazanan kızına kına yaktı

"ÇOK MUTLUYUM"

Hilal Keskin de çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Keskin, "Vatanıma ve milletime güzel bir asker, bayrağıma düşkün bir insan, bir birey olmak için ailemin gurur duyacağı bu sınavı geçtim. Çok mutluyum." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi'ni kazanan kızına kına yaktı
Milli Savunma Üniversitesi'ni kazanan kızına kına yaktı
Milli Savunma Üniversitesi'ni kazanan kızına kına yaktı
Milli Savunma Üniversitesi'ni kazanan kızına kına yaktı
Milli Savunma Üniversitesi'ni kazanan kızına kına yaktı
Milli Savunma Üniversitesi'ni kazanan kızına kına yaktı
Milli Savunma Üniversitesi'ni kazanan kızına kına yaktı
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Milli Savunma Üniversitesi'ni kazanan kızına kına yaktı
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