Patronuna iyi hissetmediğini söyledikten sonra kaza geçirerek öldü

Kaza, saat 12.00 sıralarında Mudurnu-Taşkesti karayolu Yosunlar mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametine seyir halinde olan Bahattin Karadere idaresindeki 14 GK 542 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak bariyerleri parçaladıktan sonra şarampole uçtu. Kamyon, şarampole uçtuktan sonra yol kenarındaki kümes çiftliğinin duvarına çarparak durabildi. Çiftliğin yakınında yaşayan ve gürültü ile dışarı çıkan Yılmaz ve Ülkü Karakayalı çifti ise kamyonun yanına gittiklerinde sürücünün hareketsiz olduğunu görerek durumu durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kamyon sürücüsü Karedere'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZADAN KISA SÜRE ÖNCE PATRONUNU ARAYARAK...

Karadere'nin cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından olay yerine çağrılan vinç yardımıyla çekilen kamyondan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölen sürücüsün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi. Öte yandan ölen sürücü Bahattin Karadere'nin kazadan kısa süre önce patronunu arayarak çok terlediğini ve rahatsızlandığını söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.