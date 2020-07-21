Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı adliyede

'in katili adliyede

5 gündür kayıp olan öğrencisi 'in eski sevgilisi tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Vahşeti itiraf eden Cemal Metin Avcı, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde yüksek güvenlik önlemler alınarak zanlı adliyeye getirildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 21.7.2020 19:08 ABONE OL
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı adliyede

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Avcı, adliyeye sevk edildi.

Adliye önünde yüksek güvenlik önlemler alınarak zanlı adliyeye getirildi.

Üniversiteli Pınar Gültekin'i vahşice öldüren zanlı adliyede… | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı adliyede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA