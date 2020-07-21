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’in üniversitesinden mesaj

5 gündür kayıp olan öğrencisi 'in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Vahşet ardından üniversite Gültekin ile ilgili duygulu bir mesaj yayınladı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 21.7.2020 11:15 Son Güncelleme: 21.7.2020 11:18 ABONE OL
Pınar Gültekin’in üniversitesinden mesaj

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi C.M.A tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı. Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından göz altına alınan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

"BU SON OLSUN"

Tüm bu gelişmeler sonrası Pınar Gültekin'in üniversitesi sosyal medya üzerinden duygu dolu bir açıklama yayınladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi paylaşımında; "Bugün çok üzücü bir haberle uyandık. Umutluyduk oysa. Pınar henüz 27 yaşındaydı. Gülüşü anlatıyordu yaşamı ne kadar sevdiğini. Mekânı cennet olsun... Bugün yeni bir sayfa açalım, bu son olsun… #KadınaSiddeteDurDe #pinargultekin" dedi.

ZEYNEP DE AYNI ÜNİVERSİTEDEN

Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda boksör erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülen Zeynep Şenpınar da aynı okuldan geçtiğimiz yıl mezun olmuştu. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nü bitiren Şenpınar'ın acısı yüreklerde iken Muğla ve Türkiye yeni bir kadın cinayetiyle sarsıldı.

Son dakika haberi: Üniversiteli Pınar Gültekin vahşi cinayete kurban gitmiş! Pınar Gültekin'in katili eski sevgilisi çıktı...

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Pınar Gültekin’in üniversitesinden mesaj
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