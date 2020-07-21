Polis katilleri tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da, narkotim ekibinden Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Nacar'ın ise yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki 3 şüpheli ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki Serdar B. (19) emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Serdar B., "Kasten öldürme" ve "Kasten yaralama" suçundan, yaşları 18'den küçük olan şüpheliler O.I., K.A. ve R.B. de "Kasten öldürmeye yardım" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.