Polisle çatışan cinayet zanlısı öldürüldü

Osmanıye'de 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladıktan sonra, teslim olması için kendisini iknaya çalışan 2 polisi de yaralayan zanlı öldürüldü. Rahime Hatun Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, Tahsin D'yi (56) silahla öldürüp, Caner Ö. ve Yakup E.'yi de yaraladıktan sonra kaçan M.D.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı. Zanlının adresini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. M.D.'nin ekiplere, "Yaklaşmayın, yanımda çocuklar var" demesi üzerine, polis şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Silahsız şekilde iknaya giden polislere de ateş eden M.D., etkisiz hale getirildi. Bu sırada zanlının ateş ettiği 2 polis memuru yaralandı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.