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merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 13 gözaltı

merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 11:30 ABONE OL
Samsun merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yapılan çalışmalarda tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Samsun merkezli İstanbul, Amasya, Çorum ve Giresun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, belirlenen adreslerde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 41 sikke ve objeler, antika olduğu değerlendirilen tabanca, 3 metal el dedektörü, ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 14 tabanca mermisi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

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Samsun merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 13 gözaltı
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