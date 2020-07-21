Sokak ortasında darbetti, müdahale edenlere ‘sana ne’ dedi

Şikayetçi olmayan Kübra T.'nin (21) ise 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Olay günü hastaneye kontrole giden Kübra T.'nin ifadesinde, "Volkan'ı kızdırmak için bebeği aldırdığımı söyledim ama aldırmadım. O da sinirlendi. Şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.