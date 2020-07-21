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Sokak ortasında darbetti, müdahale edenlere ‘sana ne’ dedi

'da, 19 Temmuz günü sokak ortasında, dini nikahlı eşi Kübra T.'yi (23), darp eden ve görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan Volkan B. (40), sevk edildiği adliyede, Sulh Ceza Hakimliği'nce 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol getirilerek, salıverildi. Volkan B.'nin ifadesinde, Kübra T. ile 2,5 yıldır birlikte olduklarını, olay günü aralarında tartıştıklarını anlatarak, suçlamaları kabul etmedi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 18:17 Son Güncelleme: 21.7.2020 18:17 ABONE OL
Sokak ortasında darbetti, müdahale edenlere ‘sana ne’ dedi

'da, 19 Temmuz günü sokak ortasında, dini nikahlı eşi Kübra T.'yi (23), darp eden ve görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan Volkan B. (40), sevk edildiği adliyede, Sulh Ceza Hakimliği'nce 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol getirilerek, salıverildi. Volkan B.'nin ifadesinde, Kübra T. ile 2,5 yıldır birlikte olduklarını, olay günü aralarında tartıştıklarını anlatarak, suçlamaları kabul etmedi.

Sokak ortasında darbetti, müdahale edenlere ‘sana ne’ dedi

Şikayetçi olmayan Kübra T.'nin (21) ise 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Olay günü hastaneye kontrole giden Kübra T.'nin ifadesinde, "Volkan'ı kızdırmak için bebeği aldırdığımı söyledim ama aldırmadım. O da sinirlendi. Şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.

Sokak ortasında darbetti, müdahale edenlere ‘sana ne’ dedi
Sokak ortasında darbetti, müdahale edenlere ‘sana ne’ dedi
Sokak ortasında darbetti, müdahale edenlere ‘sana ne’ dedi
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Sokak ortasında darbetti, müdahale edenlere ‘sana ne’ dedi
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