Son dakika gelişmeleri... Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberler… Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan; milyonların beklediği açıklamayı yapmıştı. Peki, Bu bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar…

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

31 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaş bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin detayları merak ediyordu. Başkan Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada bayramda böyle bir adım atılmasının zor olduğunu bildirdi. Değerlendirme için ise Bilim Kurulu toplantısı bekleniyor…