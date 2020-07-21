SON DAKİKA HABERİ | Pınar Gültekin'in cesedini Jandarma böyle bulmuş! Katili Cemal Metin Avcı'dan kan donduran ifade

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SON DAKİKA HABERİ | 'in cesedini Jandarma böyle bulmuş! Katili 'dan kan donduran ifade

Beş gündür kayıp olan üniversite öğrencisi öldürülmesi ile ilgili son dakika haberi geldi. ’da ormanlık bir alanda cesedi bulunan Pınar Gültekin’in katil zanlısız emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ile ilgili dehşet verici detaylar ortaya çıktı. Pınar Gültekin’in katili zanlısı Cemal Metin Avcı ifadesinde cinayeti itiraf etti. İşte dehşet verici olayı ait son dakika bilgiler…

Giriş Tarihi: 21.7.2020 16:32 Son Güncelleme: 21.7.2020 16:32 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Pınar Gültekin'in cesedini Jandarma böyle bulmuş! Katili Cemal Metin Avcı'dan kan donduran ifade

Türkiye, ormanlık alanda cesedi bulunan cinayetini konuşuyor. tarafından boğularak öldürülen ve sonrasında yakılarak bir çöp konteynerine konulan Pınar Gültekin 5 gündür kayıptı. Polis ekipleri harekete geçerek katil zanlısını gözaltına aldı ve katil Avcı cinayeti itiraf etti. Jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu noktada yaptıkları incelemede, dehşet verici görüntü ile karşılaştılar.

ORMANLIK ALANA VARİL İLE BIRAKMIŞ!

5 gündür kayıp olan Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi C.M.A tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.

Son Dakika Haberi | Pınar Gültekin'in cesedini Jandarma böyle bulmuş! Katili Cemal Metin Avcı'dan kan donduran ifade

Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından göz altına alınan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

VAHŞİ CİNAYETİN DETAYLARI…

Güvenlik kameraları ve telefon kayıtlarından ulaşılan zanlı C.M.A, öldürdüğü üniversite öğrencisi Pınar'la ilişkisi olduğunu, olay günü tartıştıklarını ve tartışma sonrasında sevgilisini döverek vahşice öldürdüğünü itiraf etti.

Son Dakika Haberi | Pınar Gültekin'in cesedini Jandarma böyle bulmuş! Katili Cemal Metin Avcı'dan kan donduran ifade

Zanlı, öldürdüğü sevgilisini kendisine ait evi depo kısmında yaktığını ve cesedi bir varile yerleştirdikten sonra Menteşe ilçesinde ormanlık alana bıraktığını anlattı.

Son Dakika Haberi | Pınar Gültekin'in cesedini Jandarma böyle bulmuş! Katili Cemal Metin Avcı'dan kan donduran ifade

Jandarma ekipleri, zanlının ifadesi sonrasında cesedin olduğu varile buldu. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na teslim etti. Gözaltına alınan zanlının ifadesi doğrultusunda, yeni gözaltılar olacağı öğrenildi.

Son Dakika Haberi | Pınar Gültekin'in cesedini Jandarma böyle bulmuş! Katili Cemal Metin Avcı'dan kan donduran ifade

ÖZEL ARAMA EKİBİ KURULMUŞTU…

Valiliğinin talimatı doğrultusunda, arama çalışmalarını aralıksız sürdüren polis ve jandarmanın Pınar'ı bulmak içim özel ekip kurmuştu.

Polis ve jandarma ekipleri 'i bulmak için son görüldüğü noktalardaki tüm kameraları incelemeye almışlardı. Muğla'da yaşayan vatandaşlar ise 5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in bulunması için adeta seferber olmuştu.

Son Dakika Haberi | Pınar Gültekin'in cesedini Jandarma böyle bulmuş! Katili Cemal Metin Avcı'dan kan donduran ifade
Son Dakika Haberi | Pınar Gültekin'in cesedini Jandarma böyle bulmuş! Katili Cemal Metin Avcı'dan kan donduran ifade

Sosyal medya hesaplarından Pınar'ın fotoğraflarını ve ailesine ait irtibat bilgilerini paylaşan vatandaşlar, arama çalışmalarını aralıksız sürdüren güvenlik güçlerine yardımcı olmaya çalışıyorlardı. 'in İstanbul'da yaşayan kardeşi Sibel Gültekin ve annesi Şefika Gültekin kızlarını bulmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için 'ya gelmişti.

Son Dakika Haberi | Pınar Gültekin'in cesedini Jandarma böyle bulmuş! Katili Cemal Metin Avcı'dan kan donduran ifade

'in İstanbul'da yaşayan kardeşi Sibel Gültekin ve annesi Şefika Gültekin kızlarını bulmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için 'ya gelmişti.

Son Dakika Haberi | Pınar Gültekin'in cesedini Jandarma böyle bulmuş! Katili Cemal Metin Avcı'dan kan donduran ifade
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SON DAKİKA HABERİ | Pınar Gültekin'in cesedini Jandarma böyle bulmuş! Katili Cemal Metin Avcı'dan kan donduran ifade
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