Son Dakika Gelişmesi: Sosyal medya düzenlemesi 11 madde nedir, ne zaman yasalaşacak? Sosyal medya düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu!

Son dakika haberler… Son günlerde milyonlarca twitter, facebook ve instagram kullanıcısının gündeminde yer alan 11 maddelik sosyal medya düzenlemesi AK Parti tarafından bu hafta meclise sunulacak. Almanya modeli örnek alınarak geliştirilen ve 11 maddeden oluşan yasa teklifinin bu hafta Meclis tatile çıkmadan önce yasalaşması planlanıyor. Öte yandan MHP'ye gönderilen teklifin bugün muhalefet partilere iletileceği bildirildi. Peki, sosyal medya düzenlemesi nedir, ne zaman yasalaşacak? İşte sosyal medya düzenlemesi 11 madde ile ilgili son dakika gelişmeleri…

YENİ SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NEDİR, 11 MADDE NASIL OLACAK?

Edinilen bilgiye göre; AK Parti'nin meclise sunacağı sosyal medya düzenlemesi yasa tasarısına ait çalışmaların detayları belli oldu. Meclis tatile çıkmadan yürürlüğe girmesi beklenen teklifin Cumhurbaşkan Erdoğan'a sunulduğu bilinirken bugün ise muhalefet partilere iletileceği bildirildi…