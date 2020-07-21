Son Dakika Gelişmesi: Sosyal medya düzenlemesi 11 madde nedir, ne zaman yasalaşacak? Sosyal medya düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu!

Son dakika haberler… Son günlerde milyonlarca twitter, facebook ve instagram kullanıcısının gündeminde yer alan 11 maddelik sosyal medya düzenlemesi AK Parti tarafından bu hafta meclise sunulacak. Almanya modeli örnek alınarak geliştirilen ve 11 maddeden oluşan yasa teklifinin bu hafta Meclis tatile çıkmadan önce yasalaşması planlanıyor. Öte yandan MHP'ye gönderilen teklifin bugün muhalefet partilere iletileceği bildirildi. Peki, sosyal medya düzenlemesi nedir, ne zaman yasalaşacak? İşte sosyal medya düzenlemesi 11 madde ile ilgili son dakika gelişmeleri…
Edinilen bilgiye göre; AK Parti'nin meclise sunacağı sosyal medya düzenlemesi yasa tasarısına ait çalışmaların detayları belli oldu. Meclis tatile çıkmadan yürürlüğe girmesi beklenen teklifin Cumhurbaşkan Erdoğan'a sunulduğu bilinirken bugün ise muhalefet partilere iletileceği bildirildi…
AK Parti grubu, hazırladığı teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Son şekli verilen 11 maddelik 'sosyal medya' düzenlemesinin meclis tatile girmeden yasalaşması planlanıyor. MHP'ye de gönderilen teklifin, yarın da muhalefet partilerine iletileceği öğrenildi. Bu hafta meclis başkanlığına sunulacak teklif ile yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95'e kadar daraltılacak. Sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmak zorunda olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler ile erişim engelleme veya içerik çıkarılması kararlarının uygulanmasına ilişkin rapor bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere para cezası verilebilecek.
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TEMSİLCİ BULUNDURMAK ZORUNLU OLACAK
Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de temsilci bulunduracak. Yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95'e kadar daraltılacak. Kişiler tarafından da sosyal ağ sağlayıcılarına içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi başvurusu yapabilecek ve bu başvurulara belirlenen saat içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt verilmek zorunda olunacak. Başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcılara para cezası verilebilecek. Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla saptanan içerik, sosyal ağ sağlayıcıya bildirilecek, bildirime rağmen belli bir saat içinde gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların karşılanmasından sorumlu olacak.