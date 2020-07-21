Son dakika: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı cinayeti itiraf etti

FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Katil zanlısının ayrıca Instagram profil fotoğrafında bir kız çocuğu ve eşi olduğu değerlendirilen bir kadın ile doğum gününde çekilen fotoğrafın bulunması dikkat çekti. Yine zanlının Facebook profil fotoğrafında bir kadın ile fotoğrafının bulunduğu, barda olduğu görüldü.