Türk bilim kadını Dilhan Eryurt unutulmadı

Arama motoru Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçilerini sürprizleriyle şaşırtıyor. Önemli gün ve kişileri hazırladığı özel Doodle'lar ile ana sayfasına taşıyan Google, son olarak Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nde (NASA) çalışan ilk Türk kadın ünvanına da sahip gök fizikçiyi sayfasına taşıdı. Dün Google'ın ana sayfasını açan kullanıcılar, NASA'da görev yapan Dilhan Eryurt ile karşılaştı. Çok sayıda kişi "Dilhan Eryurt kimdir?" sorusuna yanıt aradı.1926'da İzmir'de doğan Eryurt'un hayatını başarılarla dolu. 1944'te Denizli milletvekili olarak TBMM'ye giren Abidin Ege'nin kızı olan Eryurt, İstanbul Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi Bölümü'nden mezun oldu. 1953'te Ankara Üniversitesi Astrofizik Anabilim Dalı'nda doktorasını ve ardından doçentlik çalışmalarını tamamladı. 1959'da Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın bursuyla iki yıllığına Kanada'ya giden Eryurt, burada Prof. Dr. Alastari G.W. Cameron ile çalıştı. Ardından ABD'ye giderek önce Amerikan Soroptimist Federasyonu bursuyla ABD'de Indiana Üniversitesi'nde görev aldı. Üniversiteye bağlı Goethe Link Gözlemevi'nde yıldız modelleri yapmakla tanımış Prof. Dr. Wrubel ile çalıştı. Bu deneyimden sonra NASA'ya bağlı Goddard Uzay Araştırma Enstitüsü'nde görev aldı. Çalışmalarına NASA'da devam eden G.W. Cameron ile Güneş tarihi üzerine araştırmalar yaptı. Bilgi ve deneyimlerini Türkiye'ye aktararak öğrenciler yetiştirmek isteyen Eryurt, 1968'de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde bir yıl misafir profesör olarak çalıştı. Eryurt 1973'te ODTÜ Fizik Bölümü'ne döndü ve burada Astrofizik Anabilim Dalı'nı kurdu. Eryurt, 2012'de Ankara'da yaşamını yitirdi.