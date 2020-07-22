13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına 'kek' ikram etti, işinden oldu

'KEK BAHANEYDİ'

Olaydan sonraki 3'üncü gün fabrikaya alınmadığını anlatan Akkoç, "Cumartesi oldu bu olay. Pazartesi ve salı günü işime devam ettim. Çarşamba günü güvenlik, kartımı basmamamı ve içeri girmememi istedi. Ben kartımı basıp, içeri girdim. Muhasebeye çıktığımda tüm tutanaklar tutulmuş. Tazminatsız iş akdimi feshetmişler. Kek ikram etme bahanesiyle işten atıldım. Şimdi mahkemeye başvurdum. Hakkımı yasal yollarla arayacağım" diye konuştu.

FABRİKA MÜDÜRÜ KONUŞTU

Fabrika Müdürü Erdal Aydın ise Sevim Akkoç'un daha önceleri de iş hukukuna aykırı hareketleri nedeniyle tutanaklar tutulup, uyarıldığını söyledi. Son olayda iş yerinde yasak olan yiyecekleri tüm uyarı ve tebligatlara rağmen üretim alanında yemesiyle ilgili tutanak tutulduğunu kaydeden Aydın, daha sonra iş akdinin feshine karar verildiğini söyledi.