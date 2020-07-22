14 Plaka Kodu Neresi, Hangi İlin? 14 Plaka Nerenin ve Hangi Şehir Plakası?

Trafiğe çıkarken birçok plakayla karşılarız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu dur. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu merak edilir. Bunlardan birisi de 14 plaka nerenin kodu olduğudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 14 plaka nerenin kodu? 14 neresi hangi şehir plakası?

14 PLAKA NERENİN KODU?

14 plaka kodu Bolu iline aittir. Bolu'daki araç sahiplerinde 14 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Bolu iline kayıtlı olduğu bilinir.

14 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan Bolu ilinin plaka kodu 14'tür.

BOLU İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Plaka, tüm Türkiye ve dünyada, otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, taksi ve motosiklet gibi taşıtlara verilen numara ve harflerdir. Tüm şehir plaka numaraları 01'den 81'e kadar sırasıyla listelenmiştir. 14 plaka kodu ise Bolu iline aittir. Bolu şehrinde merkez, Gerede, Mudurnu ilçelerinin plaka harf kodları aşağıda belirtilmiştir.

İŞTE BOLU İLÇE PLAKA HARF GRUPLARI;

Bolu Merkez Plaka Harf Grupları:

14 AC 001 – 14 AZ 999

14 BA 001 – 14 BD 999

14 BE 001 – 14 BE 999

14 DA 001 – 14 DZ 999

14 EA 001 – 14 EZ 999

14 M 0001 – 14 M 3999

14 T 0001 – 14 T 2499

Gerede İlçesi Plaka Harf Grupları:

14 KA 001 – 14 KZ 999

14 M 5000 – 14 M 5499

14 T 3500 – 14 T 3999

Mudurnu İlçesi Plaka Harf Grupları:

14 LA 001 – 14 LZ 999

14 T 4000 – 14 T 4500

26 Plaka Kodu Nerenin? 26 Plaka Kodu Neresi, Hangi İlin Plakası?

63 Plaka Nerenin Kodu? 63 Neresi Hangi Şehir Plakası?