16 Plaka Kodu Neresi, Hangi İlin? 16 Plaka Nerenin ve Hangi Şehir Plakası?

Trafiğe çıkarken birçok plakayla karşılarız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu dur. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu merak edilir. Bunlardan birisi de 16 plaka nerenin kodu olduğudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 16 plaka nerenin kodu? 16 neresi hangi şehir plakası?

16 PLAKA NERENİN KODU?

16 plaka kodu Bursa iline aittir. Bursa'daki araç sahiplerinde 16 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Bursa iline kayıtlı olduğu bilinir.

16 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin dördüncü büyük şehri Bursa ilinin plaka kodu 16'dır.

BURSA İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Plaka, tüm Türkiye ve dünyada, otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, taksi ve motosiklet gibi taşıtlara verilen numara ve harflerdir. Tüm şehir plaka numaraları 01'den 81'e kadar sırasıyla listelenmiştir. 16 plaka kodu ise Bursa iline aittir. Bursa merkez, Keles ilçesi, İnegöl ilçesi, İznik ilçesi, Mudanya ilçesi, Gemlik ilçesi, Orhangazi ilçesi, Karacabey ilçesi, Mustafakemalpaşa ilçesi, Orhaneli ilçesi, Yenişehir ilçelerinin plaka harf kodları aşağıda belirtilmiştir.

İŞTE BURSA İLÇE PLAKA HARF GRUPLARI;

Bursa Merkez Plaka Harf Grupları:

16 AB 001 – 16 AZ 999

16 AAB 01 – 16 AZZ 99

16 BA 001 – 16 BZ 999

16 BAA 01 – 16 BZZ 99

16 CAA 01 – 16 CZZ 99

16 D 0001 – 16 D 1500

16 DA 001 – 16 DZ 999

16 E 0001 – 16 E 9999

16 EA 001 – 16 EZ 999

16 FA 001 – 16 FZ 999

16 GA 001 – 16 GZ 999

16 HA 001 – 16 HZ 999

16 K 0001 – 16 K 9999

16 K 00001 – 16 K 63000

16 Özel Plaka 001 – 16 Özel Plaka 100

16 KA 001 – 16 KZ 999

16 L 0001 – 16 L 9999

16 LA 001 – 16 LZ 999

16 M 0001 – 16 M 5000

16 M 00001 – 16 M 00500

16 M 7501 – 16 M 8000

16 MA 001 – 16 MZ 999

16 NA 001 – 16 NZ 999

16 P 0001 – 16 P 9999

16 R 0001 – 16 R 9999

16 RA 001 – 16 RZ 999

16 S 0001 – 16 S 5999

16 T 0001 – 16 T 5000

16 U 0001 – 16 U 9999

16 V 0001 – 16 V 9999

16 YA 001 – 16 YZ 999

16 Z 0001 – 16 Z 9999

İnegöl İlçesi Plaka Harf Grupları:

16 F 0001 – 16 F 9999

16 K 65001 – 16 K 74999

16 M 5501 – 16 M 6000

16 PA 001 – 16 PZ 999

16 S 6000 – 16 S 6699

16 T 5501 – 16 T 6000

Mudanya İlçesi Plaka Harf Grupları:

16 JA 001 – 16 JZ 999

16 K 93001 – 16 K 96000

16 Özel Plaka 851 – 16 Özel Plaka 900

16 M 8001 – 16 M 8500

16 S 9300 – 16 S 9799

16 T 8001 – 16 T 8500

İznik İlçesi Plaka Harf Grupları:

16 H 0001 – 16 H 9999

16 M 6501 – 16 M 7000

16 S 6700 – 16 S 6799

16 T 6501 – 16 T 7000

Mudanya İlçesi Plaka Harf Grupları:

16 K 93001 – 16 K 96000

16 JA 001 – 16 JZ 999

16 M 8001 – 16 M 8500

16 Özel Plaka 851 – 16 Özel Plaka 900

16 S 9300 – 16 S 9799

16 T 8001 – 16 T 8500

Gemlik İlçesi Plaka Harf Grupları:

16 K 78001 – 16 K 78100

16 M 5001 – 16 M 5500

16 S 7000 – 16 S 7499

16 T 5001 – 16 T 5500

16 ZA 001 – 16 ZZ 999

Orhangazi İlçesi Plaka Harf Grupları:

16 K 81001 – 16 K 84000

16 M 8501 – 16 M 9000

16 S 7500 – 16 S 7999

16 T 8501 – 16 T 9000

16 VA 001 – 16 VZ 999

Karacabey İlçesi Plaka Harf Grupları:

16 K 87001 – 16 K 90000

16 M 7001 – 16 M 7500

16 Özel Plaka 601 – 16 Özel Plaka 650

16 S 8300 – 16 S 8799

16 T 7001 – 16 T 7500

16 TA 001 – 16 TZ 999

Mustafakemalpaşa İlçesi Plaka Harf Grupları:

16 K 90001 – 16 K 93000

16 M 6001 – 16 M 6500

16 S 8800 – 16 S 9299

16 SA 001 – 16 SZ 999

16 T 6001 – 16 T 6500

Orhaneli İlçesi Plaka Harf Grupları:

16 M 9251 – 16 M 9999

16 N 0001 – 16 N 9999

16 S 9800 – 16 S 9999

16 T 9251 – 16 T 9999

Yenişehir İlçesi Plaka Harf Grupları:

16 M 7501 – 16 M 8000

16 S 8000 – 16 S 8299

16 T 7501 – 16 T 8000

16 UA 001 – 16 UZ 999

13 Plaka Kodu Neresi, Hangi İlin? 13 Plaka Nerenin ve Hangi Şehir Plakası?

22 Plaka Kodu Nerenin? 22 Plaka Kodu Neresi, Hangi İlin Plakası?