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16 yaşındaki her yerde aranıyor! Eylem Hıdırtepe kimdir, nerede kayboldu?

16 yaşındaki 'den dün akşam saatlerinden beri haber alınamıyor. İddialara göre; babasıyla anlaşamadığı için annesinin yanına 'ya geldi. En son Manisa Cumhuriyet Mahallesi'nde görülen Eylem Hıdırtepe'den bir daha haber alınamadı. Ailesi, kızlarının eve dönmesini isterken kayıp başvurusunda bulundu. Peki; Eylem Hıdırtepe kimdir, nerede kayboldu?

Giriş Tarihi: 22.7.2020 14:43 ABONE OL
16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe her yerde aranıyor! Eylem Hıdırtepe kimdir, nerede kayboldu?

'de kuaförlük yapan ve 'ya annesinin yanına gelen 16 yaşındaki 'den haber alınamıyor. Genç kızın babası , kızının erkek arkadaşı E.Y. (19) ile birlikte olduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eylem Hıdırtepe kimdir, nerede kayboldu?

EYLEM HIDIRTEPE HER YERDE ARANIYOR!

16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, dün akşam saatlerinden itibaren aranıyor. Ailesinin yanına dönmeyince kayıp başvurusunda bulunan ailenin ardından polis, genç kızı bulmak için geniş çaplı arama başlattı.

16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe her yerde aranıyor! Eylem Hıdırtepe kimdir, nerede kayboldu?

EYLEM HIDIRTEPE KİMDİR, NEREDE KAYBOLDU?

'de kuaförlük yapan ve 'da yaşayan annesinin yanına gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 'nin babası , kızının erkek arkadaşı E.Y. (19) ile birlikte olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan ailenin şüphelendiği ve hakkında suç duyurusunda bulunduğu E.Y.nin, aileyi telefonla arayıp, kızlarının kendisiyle birlikte olmadığını, kaybolmasında bir ilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, kayıp olan Hıdırtepe'nin bulunması için güvenlik güçlerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe her yerde aranıyor! Eylem Hıdırtepe kimdir, nerede kayboldu?
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16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe her yerde aranıyor! Eylem Hıdırtepe kimdir, nerede kayboldu?
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