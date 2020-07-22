16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe her yerde aranıyor! Eylem Hıdırtepe kimdir, nerede kayboldu?

İzmir'de kuaförlük yapan ve Manisa'ya annesinin yanına gelen 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe'den haber alınamıyor. Genç kızın babası Cengiz Hıdırtepe, kızının erkek arkadaşı E.Y. (19) ile birlikte olduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eylem Hıdırtepe kimdir, nerede kayboldu?
16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, dün akşam saatlerinden itibaren aranıyor. Ailesinin yanına dönmeyince kayıp başvurusunda bulunan ailenin ardından polis, genç kızı bulmak için geniş çaplı arama başlattı.
EYLEM HIDIRTEPE KİMDİR, NEREDE KAYBOLDU?
İzmir'de kuaförlük yapan ve Manisa'da yaşayan annesinin yanına gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Eylem Hıdırtepe'nin babası Cengiz Hıdırtepe, kızının erkek arkadaşı E.Y. (19) ile birlikte olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Öte yandan ailenin şüphelendiği ve hakkında suç duyurusunda bulunduğu E.Y.nin, aileyi telefonla arayıp, kızlarının kendisiyle birlikte olmadığını, kaybolmasında bir ilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.
Öte yandan, kayıp olan Hıdırtepe'nin bulunması için güvenlik güçlerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.