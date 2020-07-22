16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe her yerde aranıyor! Eylem Hıdırtepe kimdir, nerede kayboldu?

EYLEM HIDIRTEPE KİMDİR, NEREDE KAYBOLDU?

İzmir'de kuaförlük yapan ve Manisa'da yaşayan annesinin yanına gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Eylem Hıdırtepe'nin babası Cengiz Hıdırtepe, kızının erkek arkadaşı E.Y. (19) ile birlikte olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan ailenin şüphelendiği ve hakkında suç duyurusunda bulunduğu E.Y.nin, aileyi telefonla arayıp, kızlarının kendisiyle birlikte olmadığını, kaybolmasında bir ilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, kayıp olan Hıdırtepe'nin bulunması için güvenlik güçlerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.