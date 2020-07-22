19 Plaka Kodu Neresi, Hangi İlin? 19 Plaka Nerenin ve Hangi Şehir Plakası?

Trafiğe çıkarken birçok plakayla karşılarız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu dur. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu merak edilir. Bunlardan birisi de 19 plaka nerenin kodu olduğudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 19 plaka nerenin kodu? 19 neresi hangi şehir plakası?
19 plaka kodu Çorum iline aittir. Çorum'daki araç sahiplerinde 19 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Çorum iline kayıtlı olduğu bilinir.
Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nin orta Karadeniz bölümünde yer alan Çorum ilinin plaka kodu 19'dur.
Plaka, tüm Türkiye ve dünyada, otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, taksi ve motosiklet gibi taşıtlara verilen numara ve harflerdir. Tüm şehir plaka numaraları 01'den 81'e kadar sırasıyla listelenmiştir. 19 plaka kodu ise Çorum iline aittir. Çorum merkez, Osmancık ilçesi, Sungurlu ilçesi, İskilip ilçesi, Alaca ilçesi, Bayat ilçesi, Mecitözü ilçesi, Kargı ilçesi, Ortaköy ilçelerinin plaka harf kodları aşağıda belirtilmiştir.
Çorum Merkez Plaka Harf Grupları:
19 AC 001 – 19 AZ 999
19 DA 001 – 19 DZ 999
19 EA 001 – 19 EA 999
19 EF 001 – 19 EF 999
19 EN 001 – 19 EP 999
19 ES 001 – 19 ET 999
19 EV 001 – 19 EZ 999
19 KA 001 – 19 KZ 999
19 S 0001 – 19 S 3000
19 M 0001 – 19 M 3000
19 T 0001 – 19 T 0999
19 TA 001 – 19 TF 999
Osmancık İlçesi Plaka Harf Grupları:
19 EC 001 – 19 EC 999
19 EH 001 – 19 EH 999
19 EL 001 – 19 EL 999
19 EU 001 – 19 EU 999
19 HA 001 – 19 HF 999
19 HH 001 – 19 HH 999
19 M 5001 – 19 M 5500
19 S 5001 – 19 S 6000
19 T 1501 – 19 T 2000
Sungurlu İlçesi Plaka Harf Grupları:
19 ED 001 – 19 EE 999
19 EK 001 – 19 EK 999
19 ER 001 – 19 ER 999
19 M 5501 – 19 M 6000
19 S 6001 – 19 S 7000
19 SA 001 – 19 SK 999
19 T 1000 – 19 T 1500
İskilip İlçesi Plaka Harf Grupları:
19 FA 001 – 19 FA 999
19 FC 001 – 19 FZ 999
19 M 4001 – 19 M 4500
19 T 2001 – 19 T 2500
19 S 4001 – 19 S 4500
Alaca İlçesi Plaka Harf Grupları:
19 LA 001 – 19 LZ 999
19 LC 001 – 19 LZ 999
19 M 3001 – 19 M 3500
19 S 3001 – 19 S 4000
19 T 2501 – 19 T 3000
Bayat İlçesi Plaka Harf Grupları:
19 M 3501 – 19 M 4000
19 PA 001 – 19 PC 999
19 S 7001 – 19 S 7500
19 T 3001 – 19 T 3050
Mecitözü İlçesi Plaka Harf Grupları:
19 M 4501 – 19 M 5000
19 NA 001 – 19 ND 999
19 NC 001 – 19 ND 999
19 S 4501 – 19 S 5000
19 T 4000 – 19 T 450020 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin? 20 Nerenin ve Hangi Şehrin Plakası?
Kargı İlçesi Plaka Harf Grupları:
19 M 6001 – 19 M 6500
19 RA 001 – 19 RA 999
19 RC 001 – 19 RE 999
19 S 7501 – 19 S 8000
Ortaköy İlçesi Plaka Harf Grupları:
19 M 6501 – 19 M 7001
19 S 8001 – 19 S 8500
19 ZA 001 – 19 ZA 999
28 Plaka Kodu Nerenin? 28 Plaka Kodu Neresi, Hangi İlin Plakası?