20 Plaka Kodu Neresi, Hangi İlin? 20 Nerenin ve Hangi Şehrin Plakası?

Trafiğe çıkarken birçok plakayla karşılarız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu dur. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu merak edilir. Bunlardan birisi de 20 plaka nerenin kodu olduğudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 20 plaka nerenin kodu? 20 neresi hangi şehir plakası?

20 PLAKA NERENİN KODU?

20 plaka kodu Denizli iline aittir. Denizli'deki araç sahiplerinde 20 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Denizli iline kayıtlı olduğu bilinir.

20 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Ege Bölgesi'nin de güneydoğusunda bulunan Denizli ilinin plaka kodu 20'dir.

DENİZLİ İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Plaka, tüm Türkiye ve dünyada, otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, taksi ve motosiklet gibi taşıtlara verilen numara ve harflerdir. Tüm şehir plaka numaraları 01'den 81'e kadar sırasıyla listelenmiştir. 20 plaka kodu ise Denizli iline aittir.

İŞTE DENİZLİ İLÇE PLAKA HARF GRUPLARI;

Merkez--- AC- AZ

Çal— NA- NZ

Çardak ----UA-UZ

Tavas ---- HA- HZ

Buldan— RA-RZ

Serinhisar—VA-VZ

Acıpayam-- KA- KZ

Sarayköy—SA-SZ

Kale--- K

Çivril --- LA- LZ

Güney--- TA-TZ

Araçlardaki 35 Plaka Neresi - Hangi Şehir Plakası? 35 Plaka Nerenin Kodu?

12 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin? 12 Plaka Nerenin ve Hangi Şehir Plakası?