Araçlardaki 38 Plaka Neresi - Hangi Şehir Plakası? 38 Plaka Nerenin Kodu?

İlk iki hanesinde 38 sayısını barındıran plakalı araçların hangi ilimize ait olduğu vatandaşların merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Her ilimiz için farklı numaralandırılmış olan bu plaka kodları 01-81 arasında değişmektedir. Peki, 38 plaka kodu hangi şehre aittir? 38 plaka nerenin kodu? İşte konuya ilişkin merak edilenler…

38 PLAKA NERENİN KODU?

Bilindiği üzere Türkiye'de 81 şehrimiz için de ayrı ayrı plaka kodları kayda geçmiştir. Bunlardan biri olan 38 plaka kodu özellikle şehirler arası yolculuklarda rastlandığında çoğu kişi için merak konusu olur. İlk iki hanesinde 38 sayısını barındıran araçlar Kayseri ilimize kayıtlıdır.

38 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASI?

38 Plaka kodu Kayseri'ye kayıtlı olan plakalarda bulunmaktadır. Ayrıca 37 kodu Kastamonu bir sonraki 39 kodu da Kırklareli illerimize ait plaka kodları olarak bilinmektedir. Kayseri ilimizde son bir yılda trafiğe katılan araç sayısı 19 binin üzerindedir. Ayrıca bu ile kayıtlı olan araç sayısı 369 bin civarında olarak kayıtlara geçmektedir.

KAYSERİ İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

38 AC 001 - 38 AZ 999 Merkez

38 D 0001 - 38 D 9999 Yahyalı

38 DA 001 - 38 DZ 999 Merkez

38 E 0001 - 38 E 9999 Pınarbaşı

38 EA 001 - 38 EZ 999 Merkez

38 F 0001 - 38 F 9999 Yeşilhisar

38 FA 001 - 38 FK 999 Merkez

38 FL 001 - 38 FL 999 Bünyan

38 FN 001 - 38 FN 999 Merkez

38 FR 001 - 38 FR 999 Develi

38 FS 001 - 38 FS 999 Pınarbaşı

38 FT 001 - 38 FU 999 Develi

38 FV 001 - 38 FZ 999 Merkez

38 H 0001 - 38 H 9999 Bünyan

38 HA 001 - 38 HA 999 Pınarbaşı

38 HC 001 - 38 HC 999 Bünyan

38 HD 001 - 38 HZ 999 Merkez

38 KA 001 - 38 KZ 999 Merkez

38 LA 001 - 38 LZ 999 Merkez

38 M 0001 - 38 M 558 Merkez

38 MA 001 - 38 MZ 999 Merkez

38 NA 001 - 38 NZ 999 Merkez

38 PA 001 - 38 PZ 999 Merkez

38 RA 001 - 38 RZ 999 Merkez

38 S 0001 - 38 S 9999 Merkez

38 T 0001 - 38 T 9999 Merkez

38 TA 001 - 38 TZ 999 Develi

38 YA 001 - 38 YA 999 Yeşilhisar

Araçlarda 37 Plaka Neresi - Hangi Şehir Plakası? 37 Plaka Nerenin Kodu?