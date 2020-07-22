7 yıl 6 aylık hapsi kesinleşen şahıs 7 kilo uyuşturucuyla yakalandı

İstanbul Emniyeti Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

ÜZERLERİNDEN 7 KİLO 785 GRAM EROİN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre dün Bağcılar ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde ve araçta bulunan 2 şahsın üstlerinde yapılan aramalarda; 7 kilo 785 gram eroin maddesi, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3.490 TL, Uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

KARDEŞİNE AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANDI

Yapılan araştırmalarda araçta bulunan şüphelilerden kendisini Barış Y. olarak tanıtan şahsın kardeşine ait kimlik bilgilerini kullandığı ve gerçek adının Kalo Y. olduğu belirlenmiş, şahsın "Yaralama" ve "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından 7 yıl 6 ay kesilmiş cezası olduğu belirlendi.

Konu ile ilgili yakalanan Hurşit D. ve Kalo Y. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.