81 Plaka Nerenin Kodu? 81 Neresi Hangi İlin Plakası?

Trafiğe çıkarken birçok ile ait araç plakası ile karşılaşırız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu olarak belirlenmiştir. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu özellikle şehirler arası yolculuklarda merak edilir. En çok araştırılan plaka kodlarından birisi de 81 plaka kodudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 81 plaka nerenin kodu? 81 plaka neresi, hangi şehir plakası? Detayları sizler için derledik.

81 PLAKA NERENİN KODU?

81 plaka kodu Düzce iline aittir. Düzce'deki araç sahiplerinde 81 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Düzce iline kayıtlı olduğu bilinir.

81 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Düzce ilinin plaka kodu 81'dur.

DÜZCE İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Düzce ilinin merkez ilçesi ile birlikte 3 adet ilçesi bulunmaktadır.

AC ile AZ 001 – 999 Merkez

BA ile BZ 001 – 999 Merkez

CA ile CZ 001 – 999 Merkez

DA ile DZ 001 – 999 Merkez

EA ile EZ 001 – 999 Merkez

FA ile FZ 001 – 999 Merkez

HA ile HZ 001 – 999 Merkez

M Harfi 0001 – 1999 Merkez

T Harfi 0001 – 1999 Merkez

GA ile GZ 001 – 999 Gölyaka

T Harfi 3000 – 3999 Gölyaka

KA ile KZ 001 – 999 Akçakoca

M harfi 2000 – 2999 Akçakoca

T harfi 2000 – 2999 Akçakoca

80 Plaka Nerenin Kodu? 80 Neresi Hangi Şehir Plakası?

79 Plaka Nerenin Kodu? 79 Neresi Hangi Şehir Plakası?