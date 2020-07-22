A101 23 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

A101 23 Temmuz 2020 aktüel ürünler listesi bu hafta da tüketicileri kendi bünyesine çekmeye devam edecek. Kurban Bayramına özel indirim kataloğu yayınlayan markette bu hafta birbirinden güzel indirimler tüketiciyle buluşuyor. Katalogta Toshiba 65" Ultra HD Smart Led TV, Xiaomi Redmi 7A 32 GB Cep Telefonu, Regal Derin Dondurucu, KRAL Motor KR40 Grande-6 Elektrikli 3 Tekerlekli Scooter dikkat çekiyor. Henüz kataloğu incelememiş vatandaşlar için A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte haftanın A101 aktüel indirimli listesi…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI-23 TEMMUZ

A101 aktüel ürünler kataloğu her Perşembe olduğu gibi bu hafta da yüzleri güldürüyor. Yeni haftanın ürünleri arasında en dikkat çeken ise Kurban Bayramına özel indirimler yer aldı. İşte, haftanın A101 kataloğu…