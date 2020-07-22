A101 23 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda sürpriz indirimler! Haftanın A101 indirimli ürünler listesi

A101'in indirimli ürünler kataloğu sürprizlerle geliyor. Kurban Bayramına özel indirim kataloğu yayınlayan markette bu hafta birbirinden güzel indirimler tüketiciyle buluşuyor. Katalogta Toshiba 65" Ultra HD Smart Led TV, Xiaomi Redmi 7A 32 GB Cep Telefonu, Regal Derin Dondurucu, KRAL Motor KR40 Grande-6 Elektrikli 3 Tekerlekli Scooter dikkat çekiyor. Henüz kataloğu incelememiş vatandaşlar için A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte haftanın A101 aktüel indirimli listesi…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI-23 TEMMUZ

A101 aktüel ürünler kataloğu her Perşembe olduğu gibi bu hafta da yüzleri güldürüyor. Yeni haftanın ürünleri arasında en dikkat çeken ise Kurban Bayramına özel indirimler yer aldı. İşte, haftanın A101 kataloğu…

A101 23 TEMMUZ 2020 KATALOĞU

Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led TV 4.999 TL, Toshiba 43LL3A63DT 43" Full HD Smart Led TV 2.299 TL, Xiaomi Redmi 7A 32 GB Cep Telefonu 1.799 TL, Regal Derin Dondurucu 699 TL, KRAL Motor KR40 Grande-6 Elektrikli 3 Tekerlekli Scooter 19.999 TL, KRAL Motor KR 25M-3 Elektrikli Scooter 8.999 TL, KRAL Motor KR21 Vello Elektrikli Scooter 6.499 TL.

Kiwi Elektrikli Kömür Tutuşturucu 39,95 TL. PoloSmart Yüz Temizleme Seti 34,95 TL. Kiwi Bıçak Bileme Makinesi 49,95 TL. Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nda bir çok kişinin ihtiyaç duyabileceği bir ürün olan Kiwi Kıyma ve Salça Makinesi 199 TL. Kiwi Elektrikli Cezve 39,95 TL. Raks Saç Düzleştirici 55 TL.