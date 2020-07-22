Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri, koronavirüs izin süresinin 30 Temmuz'da dolacak olması nedeniyle gündemde yer alıyor. Mahkum ve mahkum yakınları konuya yönelik güncel bilgileri takip ediyor. Koronavirüs salgın süreciyle 60 bin mahkumun izin süresi 30 Temmuz'da sona erecek. Yaklaşan tarihle birlikte açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik resmi kurumlardan açıklama bekleniyor. Peki Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 2020 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi?
Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan açık cezaevi korona izinlerinin devam edip etmeyeceğini mahkûm ve mahkûm yakınları tarafından merak ediliyor. Konuya yönelik henüz güncel bir bilgi gelmedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan en son açıklamada, "Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. Yargı başta olmak üzere pek çok alanla ilgili reform hazırlıkları kesintisiz devam ediyor." diye konuştu. Buna göre cezaevi izinleri temmuz ayında sona erecek." dedi. Yani açık cezaevi izinleri 30 Temmuz'da sona eriyor.
Açık cezaevi izinlerine yönelik henüz güncel açıklama gelmedi. Resmi kurumlardan açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.