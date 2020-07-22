Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri, koronavirüs izin süresinin 30 Temmuz'da dolacak olması nedeniyle gündemde yer alıyor. Mahkum ve mahkum yakınları konuya yönelik güncel bilgileri takip ediyor. Koronavirüs salgın süreciyle 60 bin mahkumun izin süresi 30 Temmuz'da sona erecek. Yaklaşan tarihle birlikte açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik resmi kurumlardan açıklama bekleniyor. Peki Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 2020 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan açık cezaevi korona izinlerinin devam edip etmeyeceğini mahkûm ve mahkûm yakınları tarafından merak ediliyor. Konuya yönelik henüz güncel bir bilgi gelmedi.