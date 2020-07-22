Adliyede ateş eden saldırgan daha önce bu olaya karışmış...

'ŞOKA GİRDİM'

Yaralanan küçük kardeşler Mert ve Yusuf Kaya'nın babası Abdurrahman Kaya (37), adliyeye, kendilerini evden çıkartmak isteyen emlakçıyı şikayet etmek için gittiklerini, bu sırada olayın meydana geldiğini anlattı. Çocuklarına zarar gelmesinden korktuğunu ifade eden baba Kaya, "Tam adliyeden çıkarken, kavga çıktı. Biri demir çubuğu alıp, karşı tarafa atmak isterken çocuğuma attı. O sırada eşim 'Abdurrahman yetiş, Mert gitti' diye bağırdı. Çocuğumu yaralı görünce şoka girdim. Çocuklarıma mı bakayım, eşime mi bakayım, şaşırdım. 'Ambulans çağırın' diye bağırdım. O anda polisler çocuğumu içeri götürüp, müdahale ettiler. Her iki taraftan da şikayetçiyim" diye konuştu.