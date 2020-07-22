Pınar Gültekin’e yapılan vahşet herkesin yüreğini yaktı

Muğla'da 5 gündür kayıp olan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka mahallesinde yaşıyordu. Genç kızın İstanbul'da oturan ailesi kızlarından haber alamayınca 5 gün önce kayıp ihbarında bulundu. Olayla ilgili kurulan özel ekip genç kızın son görüldüğü Menteşe ilçesi yakınlarındaki kafe, işyeri ve benzinliklere ait 100'ün üzerinde güvenlik kamerasını incelemeye aldı.Jandarma ekipleri, benzinlikten aracına benzin aldıktan sonra, büyük bir pet şişeyle 16 liralık ilave benzin alan zanlı Cemal Metin Avcı'dan (32) şüphelenerek takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonrası gözaltına alınan evli ve bir çocuk babası zanlı suçunu itiraf etti. Genç kızın bar işletmecesi olan eski erkek arkadaşı Avcı, Pınar'ı konuşmak için çağırdığını, tartışma sonrası dövüp, boğarak öldürdüğünü ve cesedi varile koyup, yaktığını anlattı. Zanlı, ifadesinde "Pınar'la daha önceden ilişkimiz vardı. İlişkimizi eşime söylemekle tehdit ediyor ve benden yüklü miktarda para isteyerek şantaj yapıyordu. Konuşmak için çağırdım, yaşanan tartışma sonrasında öldürdüm" dediği öğrenildi. Zanlı, otomobiliyle bağ evine gittiklerini, burada çıkan tartışmada, genç kızı dövdüğünü, bayılınca da boğazını sıkarak öldürdüğünü anlattı. Cesedi kendisine ait evin depo kısmında yaktığını söyleyen soğukkanlı katil, cesedi varile koyup, üzerine beton döktükten sonra Menteşe'de ormanlık alana bıraktığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Jandarma ekipleri, zanlının ifadesi sonrasında cesedin olduğu varili buldu. Gözaltına alınan zanlının ifadesi doğrultusunda, yeni gözaltılar olacağı öğrenildi. Pınar Gültekin'in kaybolmasının ardından İstanbul'da yaşayan kardeşi Sibel Gültekin ve annesi Şefika Gültekin kızlarını bulmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak üzere Muğla'ya gelmişti.Genç kızın ağabeyi Vedat Gültekin zanlının kardeşine kendini bekar olarak tanıttığını, evlenmek istediğini söylediğini belirterek "Sonra kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince, bir daha kendisiyle iletişime geçmemesini, aramamasını söylüyor ancak zanlı kardeşimi öldürüyor" diye konuştu.Aile, Çalışma, ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pınar Gültekin'in ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, davanın takipçisi olacaklarını belirtti. Selçuk paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Muğla'da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, vahşi cinayeti kınadı. Genç kızın ölümünün ardından sosyal medyada çok sayıda kişi paylaşım yapıp, katil zanlısına tepki gösterdi.