Büyükçekmece'de uyuyan eşini boğarak öldürdü

Olay geçen Pazar sabaha karşı Muratçeşme Mahallesi Piroğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 8 yıllık evli çift Ünal Özcan ile Bahar Özcan evde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından 2 çocuk annesi Bahar Özcan uyumak için odasına gitti.