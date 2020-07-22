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'de uyuyan eşini boğarak öldürdü

'de bir kişi 2 çocuğunun annesi olan 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü. Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 23:06 Son Güncelleme: 22.7.2020 23:12 ABONE OL
Büyükçekmece'de uyuyan eşini boğarak öldürdü

Olay geçen Pazar sabaha karşı Muratçeşme Mahallesi Piroğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 8 yıllık evli çift Ünal Özcan ile Bahar Özcan evde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından 2 çocuk annesi Bahar Özcan uyumak için odasına gitti.

Büyükçekmece'de uyuyan eşini boğarak öldürdü

Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Ünal Özcan 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü. Katil zanlısı olayın ardından bacanağını arayarak eşini öldürdüğünü söyledi.

Büyükçekmece'de uyuyan eşini boğarak öldürdü

Bacanağının ihbarı üzerine eve gelen ekipler, kadının cansız bedenini buldu. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Bahar Özcan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.

Büyükçekmece'de uyuyan eşini boğarak öldürdü
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Büyükçekmece'de uyuyan eşini boğarak öldürdü
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