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ve açıklarında 74 kurtarıldı

'nin Ayvacık ve 'in Ayvalık ilçeleri açıklarında 74 kurtarıldı.

AA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 09:30 Son Güncelleme: 22.7.2020 09:31 ABONE OL
Çanakkale ve Balıkesir açıklarında 74 sığınmacı kurtarıldı

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerince yerleri belirlenen farklı ülkelere mensup 31 kişinin bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi.

Sivrice Burnu açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan bu kişiler, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirildi.

Ekipler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Maden Adası açıklarında da bir grup sığınmacı bulunduğunu tespit etti.

Söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda ise 43 sığınmacı kurtarıldı.

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Çanakkale ve Balıkesir açıklarında 74 sığınmacı kurtarıldı
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