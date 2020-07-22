CANLI | TOKİ Ankara Güdül ve Bursa Yenişehir kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

Ankara ve Bursa TOKİ kura çekilişi kapsamın toplamda 400 konut 22 Temmuz'da sahiplerini bulacak. TOKİ'ye ait sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası, hem Yenişehir, hem Güdül ilçeleri için TOKİ Ankara ve Bursa kura çekimi isim listesi belirlenmiş olacak. Peki, TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bu başlık altında, TOKİ Ankara Güdül ve Bursa Yenişehir konutları kura çekilişi canlı yayını ile kazananlara ait isim listesi sorgulama ekranı yer almaktadır.

TOKİ ANKARA VE BURSA KURA ÇEKİLİŞİ 22 TEMMUZ 2020