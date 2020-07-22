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CANLI | Güdül ve Yenişehir kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen konutlar, canlı yayın ile gerçekleştirilen çekilişler sayesinde sahiplerini buluyor. TOKİ Güdül ve Yenişehir kura çekilişi sonuçları da, İdaresi tarafından bugün gerçekleştirilen kuralar ile belli olacak. Peki, TOKİ Ankara ve Bursa kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte, TOKİ Ankara Güdül ve Bursa Yenişehir kura çekilişi canlı yayını ve sorgulama işlemi hakkında detaylar…

Giriş Tarihi: 22.7.2020 09:59 Son Güncelleme: 22.7.2020 10:22 ABONE OL
CANLI | TOKİ Ankara Güdül ve Bursa Yenişehir kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

ve kura çekilişi kapsamın toplamda 400 konut 22 Temmuz'da sahiplerini bulacak. TOKİ'ye ait sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası, hem Yenişehir, hem Güdül ilçeleri için TOKİ Ankara ve Bursa kura çekimi isim listesi belirlenmiş olacak. Peki, TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bu başlık altında, TOKİ Ankara Güdül ve Bursa Yenişehir konutları kura çekilişi canlı yayını ile kazananlara ait isim listesi sorgulama ekranı yer almaktadır.

TOKİ ANKARA VE BURSA KURA ÇEKİLİŞİ 22 TEMMUZ 2020

CANLI | TOKİ Ankara Güdül ve Bursa Yenişehir kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

TOKİ ANKARA VE BURSA KURA ÇEKİLİŞİ YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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CANLI | TOKİ Ankara Güdül ve Bursa Yenişehir kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama
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CANLI | TOKİ Ankara Güdül ve Bursa Yenişehir kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama
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