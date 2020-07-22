TOKİ Bursa İnegöl kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

Bursa İnegöl TOKİ kura çekilişi kapsamında 560 2+1 ve 240 3+1 daire olmak üzere toplamda 800 konut 22 Temmuz'da sahiplerini bulacak. TOKİ'ye ait sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası, hem Yenişehir, hem İnegöl ilçeleri için TOKİ Bursa kura çekimi isim listesi belirlenmiş olacak. Peki, TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bu başlık altında, TOKİ Bursa İnegöl konutları kura çekilişi canlı yayını ile kazananlara ait isim listesi sorgulama ekranı yer almaktadır.

TOKİ BURSA İNEGÖL KURA ÇEKİLİŞİ 22 TEMMUZ 2020