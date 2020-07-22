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kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

’de heyecanlı gün! 100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen konutlar, canlı yayın ile gerçekleştirilen çekilişler sayesinde sahiplerini buluyor. TOKİ İnegöl kura çekilişi sonuçları da, Toplu Konut İdaresi tarafından bugün gerçekleştirilen kuralar ile belli olacak. Peki, TOKİ Bursa İnegöl kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte, TOKİ Bursa İnegöl kura çekilişi canlı yayını ve sorgulama işlemi hakkında detaylar…

Giriş Tarihi: 22.7.2020 11:24 Son Güncelleme: 22.7.2020 11:40 ABONE OL
CANLI | TOKİ Bursa İnegöl kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

kura çekilişi kapsamında 560 2+1 ve 240 3+1 daire olmak üzere toplamda 800 konut 22 Temmuz'da sahiplerini bulacak. TOKİ'ye ait sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası, hem Yenişehir, hem İnegöl ilçeleri için TOKİ kura çekimi isim listesi belirlenmiş olacak. Peki, TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bu başlık altında, TOKİ Bursa İnegöl konutları kura çekilişi canlı yayını ile kazananlara ait isim listesi sorgulama ekranı yer almaktadır.

TOKİ BURSA İNEGÖL KURA ÇEKİLİŞİ 22 TEMMUZ 2020

CANLI | TOKİ Bursa İnegöl kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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CANLI | TOKİ Bursa İnegöl kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama
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TOKİ Bursa İnegöl kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama
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