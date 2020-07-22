Damla Horuz'dan son dakika haberi geldi: 17 yaşındaki Damla Horuz sosyal medyasından mesaj paylaştı! "Dayımlar beni dövdüler, bende kendimi kaçmak zorunda hissettim..."

21 Temmuz'dan beri kendisinden haber alınamayan Damla Horuz hakkında son dakika haberi geldi. Henüz 17 yaşında olan ve ailesinin kaybolduğunu düşündükleri kızları Damla Horuz Twitter hesabı üzerinden son dakika açıklamalarında bulundu. "Psikolojik olarak kötüyüm..." diyerek uzun bir açıklama yapan genç kızın olayı ile ilgili incelemeler sürüyor.

DAMLA HORUZ AÇIKLAMA YAPTI!

17 yaşındaki kayıp Damla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Damla Horuz "Ailemin beni aradığının farkındayım ama ben onlara gitmek istemiyorum"

İşte o açıklamalar...